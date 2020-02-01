ماليزيا: عودة 40 طالبًا من الصين وارتفاع حالات الإصابة بكورونا إلى 8

ذكرت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم السبت، أن حوالي 40 طالبًا ماليزيا نجحوا في مغادرة الصين ووصلوا إلى أرض الوطن، وذلك وسط انتشار فيروس كورونا الجديد بالصين وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة حسبما أوردت وكالة أنباء برنا الماليزيةأنه تم إخضاع الطلاب للفحص الطبي فور وصولهم إلى مطار كوالالمبور الدولي، وفرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما في منازلهم، موضحة
وأعلنت الخارجية الماليزية، في بيان مساء أمس، أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة بالفيروس، كلها بين المواطنين الصينيين.
مع الماليزيين المسجلين في السفارة أو مكاتب القناصل العامة الماليزية في كل أنحاء الصين للاطمئنان على صحتهم.. وأكدت الحكومة الماليزية أن أولويتها الآن تتركز على إجلاء الماليزيين المتبقين والذين تقطعت بهم السبل في مدينة "ووهان"، بؤرة تفشي الفيروس، وعددهم 117 شخصا.
وكانت ماليزيا قد أرسلت فرقة طوارئ إلى الصين بهدف التواصل
يُشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس.
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