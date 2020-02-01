بومبيو يصل مينسك لتحسين العلاقات بين أمريكا وبيلاروسيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إلى بيلاروسيا، في مسعى لتحسين العلاقات مع الجمهورية السوفيتية السابقة، فيما تشهد العلاقات بين مينسك وموسكو توترا بشأن الطاقةوفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال بومبيو أثناء اجتماعه بالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حسبما ذكرت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية إنه يأمل في المساعدة في توفير فرصة لبيلاروسيا لكي تحقق السيادة والاستقلال اللذين تسعى إليهما.
من النرويج بعد توقف إمدادات الغاز الروسية في الأول من يناير الماضي.. كما اتهم لوكاشينكو الأسبوع الماضي روسيا، المورد الرئيسي للنفط والغاز بأسعار مخفضة إلى بلاده، بقطع الإمدادات "لدمج بيلاروسيا.. مع روسيا الشقيقة.
وبدأت بيلاروسيا الشهر الماضي شراء الغاز
في ملء الفراغ وستواصل الدفع بالمزيد من العاملين إلى سفارتها في العاصمة مينسك الذين تم تخفيض عددهم بشكل كبير منذ 12 عاما مضت. واتفق البلدان في شهر سبتمبر الماضي على تبادل السفراء لأول مرة منذ عام 2008.
وأضاف بومبيو - الذي يعد أول وزير خارجية أمريكي يزور بيلاروسيا منذ أكثر من عقدين - أن الولايات المتحدة ترغب في المساعدة
يشار إلى أن بيلاروسيا تعتمد على روسيا في توفير أكثر من 80% من احتياجاتها من الطاقة، ومنذ توقف الإمداد الروسي للنفط، تعهد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالبحث عن موردين بدلاء للنفط، وصرح قائلا إن بلاده تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية بشأن النفط.
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