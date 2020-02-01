العراق: محافظة البصرة تمنع دخول الصينيين عبر المنافذ الحدودية والمطار

باشرت مديرية الجنسية والجوازات بمحافظة البصرة العراقية، اليوم السبت، تنفيذ توجيه وزارة الداخلية بمنع دخول حاملي الجنسية الصينية عبر المنافذ الحدودية والمطار لمدة شهر، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. شهر، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. أعلن ذلك مدير المديرية العميد أمجد حسن، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. قناة "السومرية نيوز" الإخبارية. وأعلنت السلطات الصينية، السبت، أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 259 حالة في البلاد، في حين ناهز عدد المصابين بالفيروس التنفسي المميت 12 ألف شخص.

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