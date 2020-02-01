الجيش السوري يحرر قريتين بريف إدلب الشرقي

حررت وحدات الجيش السوري اليوم السبت قريتي لوف وقمحانة على محور خان السبل شرق مدينة سراقب، مكبدة إرهابيي (جبهة النصرة) والمجموعات المتحالفة معهم خسائر بالأفراد والعتاد، وذلك في إطار العمليات ضد التنظيمات الإرهابية بريف إدلب الشرقي وفقاً لوكالة

أنباء الشرق الأوسط.



وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وحدات من الجيش السوري نفذت رمايات تمهيدية مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على مواقع وتحصينات التنظيمات الإرهابية شمال شرق خان السبل على محور

بلدة سراقب وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين المتحصنين في قريتي لوف وقمحانة انتهت بتحرير القريتين والقضاء على عدد من الإرهابيين فيهما.



يذكر أن وحدات الجيش العاملة بريف إدلب حررت أمس، الجمعة، بلدة حيش وقرى العامرية وكفرمزدة وطبيش والبلاعة وجبالا وتل أرمناي وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين ودمرت أسلحتهم.