تفاصيل فعاليات ندوة "الثقافي المصري" بموسكو تعكس روح الانسجام بين الشعبين

نظم المكتب الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية في موسكو ندوة عن الفروقات الثقافية وأثرها على التواصل بين الشعوب للباحثة د.منى خليل المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي المصري، والتي عكست روح الوئام والانسجام بين الثقافتين وسط حضور جماهيري مميز.



وقال المستشار الثقافي لمصر بروسيا دكتور محمد نصر الجبالي إن الدكتوة منى أحد الشخصيات المميزة للجالية المصرية في روسيا، ولديها الكثير من الكتب عن التواصل الثقافي بين مصر وروسيا، اللقاء تناول أيضا نشاط المجلس ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما ومناقشة كتابها الأخير عن التفاعلات الثقافية بين مصر وروسيا.

صرحت الدكتور منى أن الندوة تناولت أنشطة المجلس الأعمال الروسي المصري النتابع للغرفة التجارية الصناعية المصرية الروسية، نعمل جاهدين في محاولة توصيل الأعمال التجارية الروسية للسوق المصري، وفي الوقت نفسه نساعد رجال الأعمال المصريين للعمل في روسيا أيضا، مضيفة أنه التواصل الثقافي شأن هام جدا ولم يقتصر مفهومة على التبادل الثقافي فقط بل إنه علم يدرس، ويساهم في تطوير العلاقات بشكل ملحوظ على كافة الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وتابعت أن كتابها الذي يحمل اسم التواصل الثقافي بين روسيا ومصر ما بين

القرن العشرين والواحد وعشرون، يتناول الكتاب نواحي عدة منها الثقافية والتعليمية والدينية، كما يعرض الحوار بين الأديان.

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وأضافت أن الروس يهتمون كثيرا بالأدب المصري ، لذلك قمت بنشر أعمال الكاتب الكبير نجيب محفوظ وخاصة كتب أفراح القبة وولاد حارتنا ورحلة بن فطومة.

ودعت الندوة إلى ضرورة العمل على إحداث التفاهم المتبادل و التوعية بالخصوصيات الثقافية للآخر. كما خلص الحضور إلى أن هناك قواسم مشتركة كبيرة تجمع بين الثقافتين الروسية و المصرية ، مما يجعلها في علاقة وثيقة دائما.

كما تناولت نشاط مجلس الأعمال الروسي المصري التي تشغل منصب المدير التنفيذي له و كذا نشاطها في مجال نشر ترجمة الأدب المصري الى الروسية.

وقد شهدت الندوة حضورا كثيفا و نقاشا استمر لمدة ساعتين متواصلتين.