مصر.. إحالة أوراق "عشماوي" و36 آخرين إلى المفتي

قال مسؤولون قضائيون إن محكمة مصرية أحالت اليوم السبت، أوراق الإرهابي هشام عشماوي، و36 آخرين إلى المفتي بعد إدانتهم بالإرهاب.

واعتقل عشماوي في مدينة درنة بشرق ليبيا أواخر عام 2018 وسلمه الجيش الوطني الليبي إلى مصر التي جرى نقله إليها في مايو من العام الماضي.

وكانت محكمة عسكرية قد قالت في بيان إن عشماوي أُدين في عدة جرائم منها تدبير هجوم في 2014 أدى إلى مقتل 22 من قوات حرس الحدود قرب الحدود مع ليبيا والضلوع في محاولة اغتيال وزير داخلية سابق في عام 2013.

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وقضت المحكمة اليوم السبت بإدانة المتهمين الآخرين البالغ عددهم 36 متهماً بالإرهاب.

وحددت المحكمة موعد جلسة جديدة في الثاني من مارس للنطق بالحكم بعد استطلاع رأي المفتي.

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وفي نوفمبر، قضت محكمة عسكرية بإعدام عشماوي في قضية إرهاب أخرى. وكانت محاكم مدنية وعسكرية مصرية حكمت غيابياً على عشماوي بالإعدام قبل تسليمه.