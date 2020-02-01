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بدء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث مواجهة خطة ترامب

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في السبت 1 فبراير 2020 01:15 مساءً - مشاركة

انطلقت منذ بعض الوقت جلسة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية لبحث سبل مواجهة خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

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بداية، تحدث الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قائلا: “نريد بلورة موقف عربي موحد إزاء خطة ترمب للسلام”، واصفا الخطة الأميركية بأنها “مخيبة للآمال”. وأضاف: “ندرس كل ما يطرح علينا ومن حقنا أن نقبل أو نرفض”.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطاباً هاماً أمام الاجتماع الطارئ اليوم بالقاهرة.

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