لقاء بين عباس والسيسي قبيل اجتماع جامعة الدول العربية

بدأ، قبل قليل، لقاء قمة بين رئيس الدولة الفلسطينية، محمود عباس، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك قبيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة، في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضر اللقاء عن الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير اللواء عباس كامل، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، وعن الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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وكان دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، قال إن القمة ستهدف للتشاور حول صفقة القرن الأميركية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن الرئيس الفلسطيني يؤكد دائماً أن ما نريده من الأشقاء العرب تأكيد الموقف العربي، الذي يقول نقبل ما يقبله الفلسطينيون ونرفض ما يرفضونه، ونحن أصحاب الحق الشرعي والأصيل في فلسطين.

وأضاف أن هدف مشاركة الرئيس محمود عباس في اجتماع وزراء الخارجية العرب، السبت، هو صياغة موقف عربي واحد فيما يتعلق بصفقة القرن حيث سيستمع وزراء الخارجية إلى كلمة من أبو مازن تؤكد الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الصفقة.

وشدد أبو مازن على ضرورة التسلح بالموقف العربي، وأن يعلن عن رفض هذه الصفقة جملة وتفصيلاً، مطالباً ببدء التحرك السياسي والدبلوماسي القانوني على المستويين الإسلامي والدولي لحشد موقف رافض لتلك الصفقة المشبوهة.