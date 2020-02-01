الجامعة العربية تعقد اجتماع طارئ للرد على خطة السلام الأميركية

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 فبراير 2020 01:15 مساءً - يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لبحث سبل مواجهة خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطاباً هاماً أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة.

كما ذكرت الوكالة أن الرئيس عباس سيلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للتشاور حول خطة ترمب للسلام.

مشروع إسرائيل الكبرى

ويعرض الرئيس محمود عباس خلال اجتماع الجامعة العربية إثباتات وخرائط حول المخطط لاستهداف أكثر من دولة عربية ضمن مشروع إسرائيل الكبرى كما سيطلب من جامعة الدول العربية فتح الاجتماع أمام البث المباشر “حتى تسمع الشعوب العربية كل شيء”.

كما نقلت الوكالة نقلا عن وزير الخارجية رياض المالكي أن فلسطين تقدمت بمشروع قرار لرفض “صفقة القرن” وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال.

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وقال المالكي: “نتوقع من كافة الدول العربية أن تتبنى وتوافق على مسودة القرار ليصبح قرارا بالإجماع”.

محمود عباس سيشارك

وأعلن سفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في أعمال الاجتماع “الطارئ” لوزراء الخارجية العرب، موضحا أن وزراء الخارجية سيستمعون من عباس للموقف الفلسطيني حول الخطة الأميركية، وبحث سبل مواجهة جميع المخططات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف اللوح، في تصريحات لوكالة “وفا” الفلسطينية، أن انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الطارئ يأتي في وقت بالغ الأهمية يتطلب موقفا عربيا موحدا للرد ووضع الآليات التنفيذية المناسبة لتطبيق قرارات المجالس العربية وأهمها ما ورد في مبادرة السلام العربية بجميع بنودها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصِلة بالقضية الفلسطينية.

أروقة الأمم المتحدة

وفى نيويورك، واصلت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة تحركاتها في أروقة الأمم المتحدة ضد خطة ترمب للسلام.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أمس، أن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تيجاني محمد باندي، الذي أكد أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعلى قاعدة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، وفقا لوكالة “معا” الفلسطينية.