دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، الدول العربية والإسلامية، إلى تبني موقف واقعي من الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ“صفقة القرن“.
وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”من المهم أن يخرج اجتماع الجامعة العربية اليوم ومنظمة التعاون الإسلامي الاثنين بموقف بناء يتجاوز البيانات المستنكرة، موقف واقعي واستراتيجية إيجابية تواجه إحباط السنوات الماضية، الرفض وجلد الذات دون وجود بدائل عملية، تراكم تاريخي ندفع ثمنه“.
المزيد من الأخبار
الصين.. تبرعات “فلكية” لمواجهة فيروس كورونا
الأردن تجلي 71 طالبا عربياً من مدينة ووهان الصينية
وأضاف: ”الدعم العربي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية رصيد إيجابي يعول عليه ولا يجب أن يهدر، ولكنه لا يكفي لتغيير موازين النفوذ والقوة، فلا يمكن مواجهة الموقف التفاوضي إلا بموقف تفاوضي مقابل، وما يتم عرضه نقطة انطلاق ولا يعني بالضرورة قبوله، وتبقى السياسة فن الممكن“.
ويجتمع وزراء الخارجية العرب الأحد، بشكل طارئ، لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يناقش وزراء خارجية دول ومنظمة التعاون الإسلامي الموضوع ذاته في اجتماع طارئ الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تطالب الدول العربية والإسلامية بموقف واقعي من ”صفقة القرن“ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.