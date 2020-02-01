كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موزمبيق.. شركات النفط الكبرى تطلب قوات إضافية بعد هجمات متشددين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت شركة إكسون موبيل وشركة توتال من موزمبيق إرسال مزيد من القوات لحراسة عملياتها في أقصى الشمال بعد تصاعد الهجمات التي يشنها متشددون إسلاميون، حسبما صرح مصدر في القطاع النفطي وخبير استشاري أمني.

وقالت المصادر الثلاثة، إن الشركات تتفاوض مع الحكومة لمحاولة زيادة عدد الجنود الذين يحرسون عملياتهم، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

من جانبه، قال أحد المستشارين الأمنيين، إن هناك حوالي 500 جندي في المنطقة وأن الشركات تريد 300 آخرين.

وأوضح مصدر في القطاع النفطي على دراية بالوضع وخبير استشاري أمني آخر، إنه تم طلب مزيد من الأمن، لكنه لم يقدم أرقامًا.

وقالت إكسون، إنها لم تعلق على المناقشات مع الحكومة، وأحالت "رويترز" إلى وزارة الدفاع الوطني في موزمبيق.

تضم مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية في موزمبيق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال العقد الماضي، ويعمل كل من شركات النفط الكبرى في مشاريع ضخمة للغاز الطبيعي المسال يمكن أن تحول الاقتصاد.

تُعد المنطقة أيضًا مركزًا للتمرد الإسلامي الذي أودى بحياة المئات منذ عام 2017. ودمر المقاتلون القرى واشتبكوا مع الجنود وغالبًا ما قطعوا رؤوس الأسرى.

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لم ترد إدارة الاتصالات الحكومية في موزمبيق على الفور على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق خارج ساعات العمل المعتادة، بينما لم تتم الإجابة على المكالمات إلى وزارة الدفاع.

ورفضت شركة توتال التعليق على ما إذا كانت قد طلبت زيادة في القوات، لكنها قالت إن سلامة موظفيها أمر بالغ الأهمية.

وأضافت الشركة، في بيان لها: "لقد واصلنا مراقبة الظروف عن كثب والعمل مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين لتوفير بيئة عمل آمنة ومأمونة للقوى العاملة والمجتمعات المحلية لدينا".

أطلق المتشددون على أنفسهم اسم أهل السنة والجماعة عندما بدأوا شن هجمات في عام 2017. وفي الآونة الأخيرة، أعلن "داعش" مسؤوليته عن طريق وسائل الإعلام التابعة لها، على الرغم من عدم وجود تأكيد مستقل على وجود صلة.

يقول المحللون، إن المقاتلين - الذين يصفون العلامة التجارية للإسلام على أنها ترياق لما يصفونه بالنخبة الحاكمة الفاسدة - يكثفون عملياتهم في كابو ديلجادو.

هناك مخاوف من احتمال تحركهم جنوبًا بعد هجوم في منطقة كيسانغا الأسبوع الماضي.