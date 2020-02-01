كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة أبو مازن.. انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل، أعمال مجلس جامعة الدول العربية، الطارئ في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لطرح الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى "صفقة القرن" جملة وتفصيلا، وذلك بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

ويعقد الاجتماع بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث سبل مواجهة الصفقة المشؤومة، التي تهدف إلى تصفية القضية والحقوق الفلسطينية، والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.