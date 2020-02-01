كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. منع الصيادين مؤقتا من دخول مياه جيرنسي جنوب انجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية، اليوم السبت، أنه تم منع الصيادين الفرنسيين مؤقتًا من دخول مياه جيرنسي جنوب انجلترا بسبب التغييرات الإدارية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تتوقع السلطات حلها في الأيام المقبلة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان: "يجب تطبيق إجراء طلب هذه التراخيص في الأسبوع المقبل. خلال هذه الفترة، تم تعليق وصول السفن الفرنسية إلى مياه جيرنسي مؤقتًا"، كما ذكرت وكالة "رويترز".

استند الاتفاق بشأن الوصول إلى المياه إلى سواحل جيرنسي، وهي إحدى جزر القنال الواقعة بالقرب من ساحل نورماندي الفرنسي، إلى معاهدة مصايد أسماك أوروبية انتهت صلاحيتها تلقائيًا ليلة الجمعة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تحتاج بريطانيا والاتحاد الأوروبي الآن إلى التفاوض بشأن اتفاقية تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن في الوقت الحالي، فإن العلاقة هي فترة انتقالية للعمل كالمعتاد حتى نهاية هذا العام، مما يعني أن الصيادين الفرنسيين سيحتفظون بمياه جيرنسي.

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ومع ذلك، قررت السلطات في جيرنسي، وهي تابعة للتاج البريطاني، تثبيت نظام جديد حيث ستحتاج القوارب إلى الحصول على تصاريح فردية لدخول المياه من 6 إلى 12 ميلًا قبالة سواحلها.

وقد قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس النهاية بل بداية صفحة جديدة لبريطانيا "بريكست"، وفقا لما أفادت به قناة الغد في خبر عاجل.

وخرجت بريطانيا رسميا، من الاتحاد الأوروبي، في تمام الساعة 23: 00 من ليل الجمعة، بعد ثلاثة سنوات ونصف من الاستفتاء على الخروج منه، وأزمة سياسية كبيرة أطاحت بأكثر من رئيس وزراء.

الجدير بالذكر أن البريطانيون صوتوا في يونيو 2016 في استفتاء شعبي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، زعيم الحزب المحافظ الذي كان يدعم البقاء ضمن التكتل الأوروبي.