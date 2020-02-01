أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || "الشيوخ" الأمريكي يحدد التصويت النهائي ضد "ترامب" الأربعاء القادم

حدد مجلس الشيوخ الأمريكى التصويت النهائى ضد دونالد ترامب يوم الاربعاء القادم الساعة 4:00 مساء. التوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش). Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || فرنسا تندد بتعديات واستفزازات تركيا في شرق المتوسط

أعلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعزيز الوجود البحري للقوات الفرنسية قريباً هناك، لـ"ضمان أمن منطقة استراتيجية لأوروبا". أخبار عالمية عاجلة اليوم || ارتفاع عدد ضحايا الفيروس كورونا في الصين لـ259 حالة

أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض قيود حدود جديدة على الرعايا الأجانب الموجودين في الصين.

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