كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة تشعر بقلق متزايد إزاء تفشي الجراد في القرن الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، اليوم السبت، عن قلقها الشديد إزاء تفشي الجراد الصحراوي الحالي في القرن الأفريقي الذي يدمر مئات الآلاف من فدانات المحاصيل.

وصرح ستيفان دوياريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة " تشعر الأمم المتحدة بقلق متزايد إزاء تفشي الجراد الصحراوي الحالي، وهو الأسوأ الذي يصيب إثيوبيا والصومال لمدة 25 عامًا وأسوأ إصابة تشهدها كينيا منذ 70 عامًا". نقلًا عن الوكالة الوطنية الباكستانية.

وصرح الأمين العام أنطونيو غوتيريس للصحفيين في مؤتمر صحفي ظهري عادي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "أن سربًا صغيرًا من الجراد يمكن أن يستهلك فعليًا ما يعادل 35000 شخص من الغذاء في يوم واحد فقط"، أشار إلى تسليط الضوء على خطورة الوضع.

وقال دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة قد غرد على غرد على تويتر "تفشي المرض يجعل الوضع الأمني السيئ في المنطقة أسوأ".

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وقال إن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) قد ناشدت بالفعل توفير تمويل عاجل للتصدي للفاشية، مشيرًا إلى أن الوضع الآن يهدد بأن يصبح أزمة إنسانية.

وأضاف المتحدث أن "المنظمة قد حشدت بالفعل 15.4 مليون دولار أمريكي من أصل 76 مليون دولار المطلوبة للبلدان الخمسة، ولكنها تتوقع أن ترتفع الاحتياجات وسط مخاوف من انتشار المرض إلى بلدان أخرى، ولا سيما جنوب السودان، وأوغندا".

وأوضح أيضًا "تعمل الوكالة أيضًا على مراقبة الوضع في عُمان، والمملكة العربية السعودية، والسودان، واليمن بحثًا عن أي تطورات".