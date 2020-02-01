كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: إجلاء 324 هنديا من مدينة ووهان الصينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، اليوم السبت، أن رحلة خاصة تابعة لخطوط طيران (إير إينديا) وصلت إلى نيودلهي، اليوم السبت، وعلى متنها 324 هنديا بينهم 211 طالبا تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أنه تم نقل الركاب إلى مرفقين للحجر الصحي أحدهما في مانيسار قرب دلهي أنشأه الجيش الهندي، والآخر غرب دلهي وهو تابع لقوة شرطة الحدود الهندية التبتية، على يبقوا في الحجر لمدة 14 يوما.

وأوضح الجيش الهندي - في بيان - "أنه أقام منشأة بالقرب من مانيسار حيث يمكن لفريق مؤهل من الأطباء والموظفين مراقبة الطلاب لمدة أسبوعين، لرصد أية علامات للإصابة".

من جانبه، قال متحدث باسم خطوط (إير إنديا) إن هناك رحلة ثانية لإجلاء باقي الرعايا الهنود من مدينة ووهان ستغادر اليوم من نيودلهي متجهة إلى المدينة التابعة لإقليم هوبي وسط الصين.