كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين للاتحاد الأوروبي: يجب تسهيل شراء الإمدادات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الحكومة الصينية، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ طلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الصين العاجل للإمدادات الطبية من الدول الأعضاء وسط تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصا وأصاب أكثر من عشرة آلاف.

وأعلنت هيئة الصحة في الصين أيضًا، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض قيود حدود جديدة على الرعايا الأجانب الموجودين في الصين. نقلًا عن رويترز.

ولا تزال مقاطعة هوبى، مركز الوباء، تحت الحجر الصحي الافتراضي، مع إغلاق الطرق وإغلاق وسائل النقل العام، ولكن أعدادًا صغيرة من المسافرين ما زالت تنتهك عملية الإغلاق.

وأعلنت جميع شركات الطيران الأمريكية الرئيسية الثلاث يوم الجمعة إنها ستلغي رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين.

ووسط مخاوف من احتمال انتشار الفيروس في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات لتقييد دخول الرعايا الأجانب الموجودين مؤخرًا في الصين.

وصرح جودن جاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية للصين، أن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.

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وأبلغت حوالي 24 دولة عن وجود حالات مؤكدة للفيروس، ولكن الغالبية العظمى من المصابين ما زالوا في الصين.

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت أن تفشي المرض حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا يوم الخميس، برد الصين على تفشي المرض.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها نقلت جولة رئيسية من المحادثات حول معاهدة جديدة للتنوع البيولوجي، وكان من المقرر أصلًا عقدها في مدينة كونمينغ بجنوب غرب الصين يوم 24 فبراير. وستجرى المحادثات الآن في روما.

وصرحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن هناك 2102 إصابة مؤكدة جديدة في الصين خلال يوم الجمعة، وبذلك يصل المجموع التراكمي إلى 11791 إصابة.

وقد ذكرت لجنة الصحة المحلية بمقاطعة هوبى، مركز الوباء، في وقت سابق من اليوم السبت، أن 45 حالة وفاة جديدة اندلعت يوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 249. وكانت الوفاة الأخرى يوم الجمعة في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب البلاد.

وأكدت هوبى 1347 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، وبلغ العدد الإجمالي 7.153 حالة بحلول نهاية اليوم.