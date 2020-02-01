كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند ترسل طائرة أخرى إلى ووهان لإجلاء مواطنيها بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هبطت طائرة من طراز Air India Boeing 747، في صباح اليوم السبت، مع أكثر من 300 هندي من مدينة ووهان الصينية، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، في مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، تستعد شركة الطيران الوطنية إير إنديا لرحلتها الثانية إلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبى، في محاولة لإجلاء الهنود من مصدر الفيروس التاجي، الصين،

وأكد متحدث باسم شركة طيران الهند، اليوم السبت: "تغادر رحلة أخرى إلى ووهان من دلهي في الساعة 12:50 مساءً. (التوقيت الرسمي الهندي) اليوم مع مجموعة مختلفة من الطاقم، وفريق الأطباء نفسه مع طائرة أخرى. فريق الإنقاذ يرأسه الكابتن أميتاب سينغ ، مدير العمليات في طيران الهند".

وذكرت الوكال، أنه كإجراء احتياطي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد، يستضيف مطار أنديرا غاندي الدولي معسكرًا مخصصًا لفحص الركاب الهنود القادمين من الصين.

Advertisements

من بين 324 هنديًا وصلوا من الصين صباح اليوم السبت، تم وضع 95 حالة مشتبه بها تحت الملاحظة في مستشفى نيودلهي.

يُعتقد أن الفيروس التاجي قد ظهر في سوق للحيوانات البرية الحية في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى الصينية في ديسمبر 2019.

وقد أصابت العدوى أكثر من 11000 شخص وقتلت 259 شخصًا بالفعل.

تم التعرف على طالب من ولاية كيرالا الهندية الجنوبية في أول حالة مؤكدة من فيروس كورونا في الهند. بينما تم إبقاء المريض في جناح العزل تحت الملاحظة، فقد ارتفع عدد الحالات المشتبه بها في ولاية كيرالا إلى 1053 حالة.

من بين الدول الأخرى التي تم تأكيد إصابتها حالات الإصابة بها، أستراليا وكمبوديا وروسيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وماليزيا ونيبال وسريلانكا وسنغافورة وتايلاند وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.