كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد ضحايا الفيروس كورونا في الصين لـ259 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الصحة في الصين، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 259، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة فرض قيود حدود جديدة على الرعايا الأجانب الموجودين في الصين.

ولا تزال مقاطعة هوبى، مركز الوباء، تحت الحجر الصحي الافتراضي، مع إغلاق الطرق وإغلاق وسائل النقل العام، ولكن أعدادًا صغيرة من المسافرين ما زالت تنتهك عملية الإغلاق.

ووسط مخاوف من احتمال انتشار الفيروس في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة عن إجراءات لتقييد دخول الرعايا الأجانب الموجودين مؤخرًا في الصين.

وأعلنت جميع شركات الطيران الأمريكية الرئيسية الثلاث يوم الجمعة إنها ستلغي رحلاتها إلى البر الرئيسي للصين.

وصرح جودن جاليا، ممثل منظمة الصحة العالمية للصين، أن القيود المفروضة على التجارة والسفر ليست ضرورية.

وأضاف جاليا لرويترز، اليوم السبت "نريد أن تركز الدول على جهود التخفيف لتحديد احتمال استيراد الحالات والرد على أي تفش محلي".

وأبلغت حوالي 24 دولة عن وجود حالات مؤكدة للفيروس، ولكن الغالبية العظمى من المصابين ما زالوا في الصين.

وقالت كانتاس إيرويز المحدودة وشركة طيران نيوزيلندا إن حظر السفر الدولي أجبرهما على تعليق رحلاتهما المباشرة إلى الصين اعتبارًا من 9 فبراير.

وتم تعليق ما يقرب من 10000 رحلة منذ اندلاع الفيروس التاجي في الصين، وفقا لشركة السفر وتحليلات البيانات Cirium.

وقامت العديد من الدول برحلات جوية مستأجرة خاصة لإعادة المواطنين من الصين.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 300 كوري جنوبي وصلوا إلى بلادهم، اليوم السبت، في رحلة ثانية مستأجرة من الصين. وتم نقلهم إلى منشأة سيتم عزلهم فيها لمدة أسبوعين. وأظهر سبعة أشخاص على متن الطائرة الأعراض، وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى.

وواصلت المدن في جميع أنحاء الصين تنفيذ تدابير خاصة تهدف إلى الحد من انتشار الممرض. وقال تيانجين، وهي مدينة في شمال الصين يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة، إن جميع المدارس والشركات سيتم تعليقها حتى إشعار آخر.

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وعدت مجموعة من كبار القادة المكلفين بمعالجة الأزمة باتخاذ إجراءات لمنع حدوث زيادة كبيرة في عدد المسافرين بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وقال الفريق الذي يقوده رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إنهم سوف ينسقون مع الحكومات المحلية للتخلص من الأوقات التي يُطلب فيها من الناس العودة إلى العمل.

وحثت منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين ومقرها الولايات المتحدة الحكومة الصينية على تخفيف القيود المفروضة على الحركة ومكافحة التمييز ضد سكان ووهان وهوبى، مضيفًا أن الرقابة ساهمت في انتشار الفيروس.

وقد أشادت منظمة الصحة العالمية، التي أعلنت أن تفشي المرض حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا يوم الخميس، برد الصين على تفشي المرض.

ومع ذلك، تسببت الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس في حدوث اضطرابات كبيرة وتهدد النمو الاقتصادي العالمي.

وأعلنت الأمم المتحدة أنها نقلت جولة رئيسية من المحادثات حول معاهدة جديدة للتنوع البيولوجي، وكان من المقرر أصلًا عقدها في مدينة كونمينغ بجنوب غرب الصين يوم 24 فبراير. وستجرى المحادثات الآن في روما.

كما تم نقل أو تأجيل العديد من الأحداث الرياضية البارزة، وكان آخرها تصفيات تنس الريشة الأولمبية في مقاطعة هاينان.

وصرحت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن هناك 2102 إصابة مؤكدة جديدة في الصين خلال يوم الجمعة، وبذلك يصل المجموع التراكمي إلى 11791 إصابة.

وقد ذكرت لجنة الصحة المحلية بمقاطعة هوبى، مركز الوباء، في وقت سابق من اليوم السبت، أن 45 حالة وفاة جديدة اندلعت يوم الجمعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 249. وكانت الوفاة الأخرى يوم الجمعة في مدينة تشونجتشينج جنوب غرب البلاد.

وأكدت هوبى 1347 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة، وبلغ العدد الإجمالي 7.153 حالة بحلول نهاية اليوم.

وأبلغ ووهان، عاصمة مقاطعة هوبى، حيث يعتقد أن الفيروس قد نشأ، عن 576 حالة مؤكدة جديدة خلال اليوم، وشهدت أيضًا 33 حالة وفاة من الفيروس. ومات 192 شخصا في ووهان.