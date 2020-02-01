كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يقيد إصدار تأشيرات لمواطني ست دول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصدار التأشيرات لمواطني ست دول، بما في ذلك السودان، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، نقلًا الموقع الرسمي للبيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن هذه الدول غير قادرة على اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة الهوية أو أنها لا تفي بالمتطلبات الأساسية للأمن القومي.

وأضاف البيت الأبيض: "إذا أرادت دولة أجنبية الاستفادة من الهجرة والزيارات إلى الولايات المتحدة، فعليها أن تفي بالشروط الأمنية الأساسية التي وضعها خبراء إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكيون".

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وخضعت كل من إريتريا وميانمار ونيجيريا والسودان وتنزانيا لهذه القيود، كما تنطبق على المهاجرين الذين يخططون للعيش في الولايات المتحدة ولن تنطبق على السياح أو رجال الأعمال.

وأشارت مصادر في البيت الأبيض، في تصريحات لموقع "أكسيوس" إلى أن إدارة ترامب تنوي تشديد قواعد إصدار التأشيرات للأجانب الذين يأتون إلى الولايات المتحدة لإنجاب الأطفال ويحصلون على الجنسية الأمريكية تلقائيًا.