كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند: إجلاء الرعايا من مركز فيروس كورونا بالصين خلال أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت حكومة تايلاند، اليوم السبت، أن إجلاء الرعايا التايلانديين من مركز تفشي فيروس كورونا في الصين قد يحدث "خلال أيام".

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، نارومون بينيوسينوات، إنه من المتوقع أن يصل ثلاثة مسؤولين من السفارة التايلاندية في بكين إلى ووهان عاصمة مقاطعة هوبي بوسط البلاد حيث بدأ تفشي المرض يوم الأحد للمساعدة في عملية الإجلاء، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضافت المتحدثة لـ"رويترز": "لدينا زيادة من 161 إلى 182 من التايلانديين في المنطقة الذين سجلوا معنا ونحن نتحقق من وثائقهم."، موضحة: "الإجلاء سيكون في غضون أيام، على الأرجح بعد 2 فبراير".

وقال نائب رئيس الوزراء التايلاندي، براويت وونجسوان، إن عملية الإجلاء ستتم اليوم السبت، لكن المسؤولين قالوا، في وقت لاحق إن الموعد لم يحدد.

أوقفت السلطات الصينية السفر الجوي والبري والسكك الحديدية في المنطقة المحيطة بمقاطعة ووهان وهوبى، وفرضت قيودًا على السفر والأنشطة الأخرى في جميع أنحاء البلاد بعد انتشار الفيروس.

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أكدت تايلاند 19 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد. تعافى سبعة أشخاص، بينما تم نقل 12 إلى المستشفى.

وكانت قد ترددت أنباء، يوم الخميس، حول إصابة رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا، بفيروس "كورونا" الجديد، الذي اجتاح الصين.

وقال وزير الصحة التايلاندي أنوتين شارنفيراكول، إن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح، بعد أن شوهد رئيس الوزراء وهو يرتدي قناع وجه خلال زيارة أجراها، أمس الأربعاء، للمطار الرئيسي في بانكوك لمتابعة إجراءات مواجهة الفيروس.

وقد ألغى رئيس الوزراء التايلاندي، بعض أعماله عقب إصابته بنزلة برد، حسبما وأفادت المتحدثة باسم الحكومة، نارومون بينيوسينوات.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، كتب رئيس الوزراء تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لقد أخذت إجازة مرضية اليوم بناء على أوامر الطبيب لأنني مصاب بالبرد".