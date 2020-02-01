حوادث السير تقتل من جديد.. وفاة شخص بطنجة وإصابة 15 آخرين بجروح

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم السبت، بطنجة، وأصيب أزيد من 15 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت بين سيارة وحافلة لنقل العمال، على مستوى طريق الرباط، بالقرب من إقامة المستقبل.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم 24″، أن الحادثة وقعت حوالي الساعة الثامنة صباحا، بسبب السرعة التي كانت تسير بها السيارة والحافلة، ما أدى إلى اصطدامهما بقوة، ووفاة سائق السيارة على الفور، وإصابة ركاب الحافلة بجروح على مستوى الرأس والأطراف.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقلت جثة المتوفى إلى مستودع الأموات “دوق دي طوفار”.
وباشرت العناصر الأمنية إجراءاتها القانونية لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
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