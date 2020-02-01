يحل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت، ضيفا ثقيلا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن سادس وآخر جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وبعد أن ضمن تأهله إلى ربع النهائي، عقب انتصاره قبل أسبوع على اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف لواحد، يبحث الوداد عن إنهاء دور المجموعات متصدرا لمجموعته.
ويتخلف ممثل كرة القدم الوطنية بنقطتين عن صن داونز صاحب الصدارة، وهو ما يُحتم على لاعبي الفريق الأحمر، الفوز باللقاء إن هم أرادوا التربع على عرش المجموعة.
ويتطلع الفرنسي سيباستيان ديسابر، في ثاني اختبار له مع الوداد، إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي رفقة بطل المغرب، والذي سيكون حال تحقيقه، الأول للفريق الأحمر على صن داونز في جنوب إفريقيا.
والتقى الفريقان في 9 مواجهات سابقة، حسم الوداد 4 منها لصالحه، وفاز ماميلودي في مناسبتين، بينما انتهت 3 لقاءات بلا غالب ولا مغلوب.
يذكر أن صن داونز يمتلك 11 نقطة، متبوعا بالوداد صاحب الـ9 نقاط، ثم بيترو أتليتيكو الأنغولي ثالثا بـ3 نقاط، واتحاد العاصمة في المركز الأخير بنقطتين، علما أن بيترو، والاتحاد خرجا رسميا من المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ضمان التأهل لدور الربع.. الوداد يبحث من جنوب إفريقيا عن صدارة مجموعته في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.