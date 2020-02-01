بعد ضمان التأهل لدور الربع.. الوداد يبحث من جنوب إفريقيا عن صدارة مجموعته في دوري الأبطال

يحل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، اليوم السبت، ضيفا ثقيلا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن سادس وآخر جولات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وبعد أن ضمن تأهله إلى ربع النهائي، عقب انتصاره قبل أسبوع على اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف لواحد، يبحث الوداد عن إنهاء دور المجموعات متصدرا لمجموعته.

ويتخلف ممثل كرة القدم الوطنية بنقطتين عن صن داونز صاحب الصدارة، وهو ما يُحتم على لاعبي الفريق الأحمر، الفوز باللقاء إن هم أرادوا التربع على عرش المجموعة.

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ويتطلع الفرنسي سيباستيان ديسابر، في ثاني اختبار له مع الوداد، إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي رفقة بطل المغرب، والذي سيكون حال تحقيقه، الأول للفريق الأحمر على صن داونز في جنوب إفريقيا.

والتقى الفريقان في 9 مواجهات سابقة، حسم الوداد 4 منها لصالحه، وفاز ماميلودي في مناسبتين، بينما انتهت 3 لقاءات بلا غالب ولا مغلوب.

يذكر أن صن داونز يمتلك 11 نقطة، متبوعا بالوداد صاحب الـ9 نقاط، ثم بيترو أتليتيكو الأنغولي ثالثا بـ3 نقاط، واتحاد العاصمة في المركز الأخير بنقطتين، علما أن بيترو، والاتحاد خرجا رسميا من المسابقة.