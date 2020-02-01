القدس - بواسطة محمد عز العرب - انطلقت التظاهرة القطرية في مدينة باقة الغربية الرافضة لما يسمى بـ"صفقة القرن" والشطب قبل قليل من أمام بنك "لئومي" في المدينة. ويشارك المئات في هذه التظاهرة من منطقة باقة الغربية والمجتمع العربي عامة. ورفعت الأعلام الفلسطينية في التظاهرة كذلك لافتات رافضة لخطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وستسير التظاهرة سيرا على الأقدام إلى منطقة مدرسة طوماشبن، وهناك ستكون كلمات للجنة المتابعة ورئيس بلدية باقة الغربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باقة: انطلاق التظاهرة القطرية ضد "صفقة القرن" والشطب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.