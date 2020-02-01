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شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل سورية موالية لتركيا تشعل شرق حلب وتنزل العلم الروسي والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
أشعلت فصائل سورية موالية لتركيا، السبت، معارك متجددة في ريف حلب كما قامت بإنزال العلم الروسي من على إحدى المنشآت التي سيطرت عليها، وفق ما أعلن عنه المرصد السوري لحقوق الإنسان .
وقال المرصد ان هجوما عنيفا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على مواقع قوات الجيش السوري بريف مدينة الباب بريفي حلب الشمالي الشرقي.
وذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محاور الدغلباش ورادار الشعالة، في إطار معركة "العزم المتوقد"، التي أطلقتها فصائل "الجيش الوطني" صباحا بأوامر تركية.
وأضاف أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على نقاط بالمنطقة، إضافة لأسرهم عنصرا على الأقل من قوات الجيش السوري.
وتابع أن مسلحي الفصائل الموالية لتركيا أنزلوا العلم الروسي من على سطح أحد المباني.
وصحب الاشتباكات قصف مكثف ومتبادل بين الجانبين، ما أسفر عن خسائر بشرية وفقا لمعلومات مؤكدة.
كانت تركيا والمليشيات المسلحة الموالية لها شنت هجوماً على شمال وشرقي سوريا في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا.
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