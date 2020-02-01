شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم كبير لقوات الجيش في محور تعز والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 قال القوات الحكومية، صباح اليوم السبت، إنها حققت تقدماً جديداً في معارك متواصلة مع ميليشيا الحوثي، وسيطرت على ثلاثة مواقع استراتيجية.

وذكر العقيد "عبدالباسط البحر" نائب مساعد القائد للتوجيه المعنوي بمحور تعز أن القوات الحكومية شنت هجوما واسعا على مواقع المليشيات وسيطرت على أهم التلال الحاكمة بالجبهة الشرقية للمدينة المطلة على الحوبان. Advertisements وتابع "البحر" في بيان أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على "تبة المقرمي" والتلال المجاورة لها واستكمال تأمين وادي الصالة". وقال "البحر" إن المعركة مازالت "مستمرة حتى الآن". وتأتي هذه السيطرة بعد معارك عنيفة بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة منذ منتصف الليل، فيما وصل إلى مستشفيات المدينة عدد من الجرحى حسب مصادر إعلامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقدم كبير لقوات الجيش في محور تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.