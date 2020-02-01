شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يبحث القضية الفلسطينية مع وزراء خارجية الكويت ولبنان والعراق والان نبدء بالتفاصيل
أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم سلسلة من المشاورات مع عدد من وزراء الخارجية العرب كل على حدة في الاجتماع الوزاري العربي غير العادي، حيث التقى أبو الغيط وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المجمد، ووزير خارجية لبنان الدكتور ناصيف حتى، ووزير خارجية العراق الدكتور محمد علي الحكيم رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.
وتناولت اللقاءات تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية والبند الرئيسي المطروح أمام الدورة غير العادية لوزراء الخارجية لبحث ما يسمى بـ "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي بمشاركة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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