شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: انتهاك تركيا لمؤتمر برلين «موثقة» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية فون دير مول عن مواصلة تركيا إرسال الاسلحة والمعدات والقوات إلى ليبيا، متهمة إياها بعدم احترام تعهداتها فى مؤتمر برلين للسلام حول ليبيا.

وقالت مول ـ فى تصريح خاص مع قناة "العربية الحدث" ، اليوم السبت، إن "باريس وثقت مواصلة أنقرة إرسال المعدات والأسلحة إلى ليبيا على الرغم من تأكيدها الالتزام بما أسفر إليه مؤتمر برلين للسلام الذى شدد على ضرورة التوصل إلى حل سلمى للأزمة فى ليبيا عدم التدخل فى الحرب الأهلية الدائرة فيها، وكذلك دعم حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة على هذا البلد".

وكانت الخارجية الفرنسية قد دعت فى وقت سابق إلى ضرورة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الراهنة فى ليبيا.