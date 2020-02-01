بأمر أردوغان.. فصائل سورية تشعل شرق حلب وتنزل العلم الروسي

أشعلت فصائل سورية موالية لتركيا، السبت، معارك متجددة في ريف حلب كما قامت بإنزال العلم الروسي من على إحدى المنشآت التي سيطرت عليها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوما عنيفا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على مواقع قوات الجيش السوري بريف مدينة الباب بريفي حلب الشمالي الشرقي.



وذكر المرصد أن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين على محاور الدغلباش ورادار الشعالة، في إطار معركة "العزم المتوقد"، التي أطلقتها فصائل "الجيش الوطني" صباحا بأوامر تركية.

وأضاف أن الفصائل تمكنت من تحقيق تقدم والسيطرة على نقاط بالمنطقة، إضافة لأسرهم عنصرا على الأقل من قوات الجيش السوري.

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وتابع أن مسلحي الفصائل الموالية لتركيا أنزلوا العلم الروسي من على سطح أحد المباني.

وصحب الاشتباكات قصف مكثف ومتبادل بين الجانبين، ما أسفر عن خسائر بشرية وفقا لمعلومات مؤكدة.

كانت تركيا والمليشيات المسلحة الموالية لها شنت هجوماً على شمال وشرقي سوريا في الـ9 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد ما يزيد على أسبوع من العدوان توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي سوريا.

وأفضى الاتفاق إلى إيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة، لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.

وقوبل الهجوم التركي، وقتها، بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، إذ أوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من مخيمات المنطقة.