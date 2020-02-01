فرنسا تحاكم قياديا بـ"فصيل سوري" موالٍ لتركيا على جرائم حرب

عنلصر من "جيش الإسلام" - أ.ف.ب

تحاكم فرنسا قياديت سابقا بتنظيم "جيش الإسلام" السوري الموالي لتركيا بتهم ارتكاب جرائم حرب وتعذيب وتواطؤ في حالات اختفاء قسري.



وذكر مصدر قضائي فرنسي أن المتحدث السابق باسم التنظيم ويدعى مجدي مصطفى نعمة وشهرته إسلام علوش اعتقل في مدينة مارسيليا الأربعاء، ومُثّل أمام قاضي التحقيق بباريس، بعد شكوى تقدمت بها منظمات وناشطون حقوقيون وعدد من ضحايا الجرائم التي يتهم "جيش الإسلام" بارتكابها.

الشكوى المقدمة في يونيو/حزيران العام الماضي جاءت بعد 3 سنوات من عمليات التوثيق التي قامت بها منظمات دولية لانتهاكات "جيش الإسلام"، إذ تم اتهامه بارتكاب جرائم دولية ممنهجة ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018.

والمتهم من مواليد عام 1988 يقيم في فرنسا بتأشيرة طالب، في إطار برنامج "إيراسموس" المخصص للطلاب، وتم توقيفه في مدينة مرسيليا جنوبا.

ونعمة هو أحد قياديي "جيش الإسلام" التنظيم الذي "بلغ عدد مقاتليه أكثر من 20 ألفا وزرع الرعب في المناطق التي سيطر عليها، وبشكل رئيسي في الغوطة الشرقية التي فقد السيطرة عليها في أبريل/نيسان 2018.

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وشن الجيش السوري في 2018 هجوما على الغوطة الشرقية استمر شهرين لاستعادة المنطقة، التي تشكل إحدى بوابات دمشق، وكان وجود فصائل مسلحة فيها يهدد أمن العاصمة.

ويشتبه بأن "جيش الاسلام" قام بخطف المحامية والصحفية السورية رزان زيتونة وزوجها وائل حمادة واثنين من شركائهما هما سميرة خليل وناظم الحمادي، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013.

وكانت محكمة في باريس قضت الأسبوع الماضي بسجن إرهابي فرنسي 22 عاما لتحريضه عشرات الشباب على السفر إلى سوريا للقتال، وقيادته مجموعة إرهابيين ناطقين باللغة الفرنسية.

وانتشر "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية بشكل رئيسي، إلى جانب وجود لمسلحيه في القلمون الشرقي والمنطقة الوسطى (حماة وحمص) والمناطق الشمالية والساحلية.

وبعد فقدانه معقله الرئيسي في غوطة دمشق الشرقية في أبريل/نيسان عام 2018، رحل مسلحوه إلى مناطق "درع الفرات" بريف حلب الشمالي، حيث عملت تركيا على ضمه لفصائل أخرى موالية لها.

ويعيش عدد من قيادات الفصيل الإرهابي في تركيا وسط انتقادات من تنظيمات حقوقية ونشطاء.