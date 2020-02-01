السيسي يلتقي أبومازن قبيل "الوزاري الطارئ" لبحث "صفقة القرن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري الطارئ لبحث "صفقة القرن".

وقال بيان لسفارة فلسطين بالقاهرة إن لقاء السيسي وأبومازن شارك فيه من الجانب المصري رئيس جهاز المخابرات العامة الوزير اللواء عباس كامل، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي.

كما شارك من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

ودعت فلسطين إلى عقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث الخطة الأمريكية للسلام وتسوية القضية الفلسطينية التي باتت تعرف بـ"صفقة القرن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف الأسبوع الماضي، خطته للسلام، التي قوبلت برفض فلسطيني وحذر دولي.