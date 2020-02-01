كلوب يبدي تحفظه على مشاركة صلاح في الأولمبياد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبدى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تحفظه على إمكانية استدعاء نجمه المصري محمد صلاح؛ للمشاركة مع "الفراعنة" في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.
وتأهل منتخب مصر إلى منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بعد التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عاماً، التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الجمعة: "لم نتخذ أي قرار بعد بشأن مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو 2020".
وأضاف: "سأتحدث مع صلاح وهو من سيقرر كل شيء، وأؤكد أنه لم يتخذ أحد أي قرار بعد في هذا الشأن".
وأتم: "كنت أتمنى أن تكون لدينا قائمة كاملة بالجولة التحضيرية للموسم الجديد، لكن ذلك أمر غير وارد لعدة أسباب؛ من بينها أن الأولمبياد شيء مذهل، لكن في الوقت نفسه، فإن غياب أحد لاعبينا عن الفترة التحضيرية ليس شيئاً جيداً".
وتسمح اللوائح الأولمبية بمشاركة 3 لاعبين من الذين تتجاوز أعمارهم حاجز الـ23 عاماً في المسابقة، وهو ما قد يجعل صلاح قادراً على المشاركة فيها للمرة الثانية في تاريخه بعد أولمبياد لندن 2012.
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