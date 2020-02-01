ترند | تفاصيل جديدة في حادثي خالد بشارة ورحاب بدر.. وحقيقة وفاة نادية لطفي.. وواتساب يتوقف على ملايين الهواتف

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد دخولها في غيبوبة.. أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي، وحالة اكتئاب وشبهة انتحار.. تفاصيل جديدة في حادث الصحفية رحاب بدر.. ووالدتها تخرج عن صمتها.. وصديقتها تكشف لحظاتها الأخيرة، وسيارة نقل بدون لوحات.. تفاصيل جديدة في حادث مصرع خالد بشارة، واعتبارا من اليوم.. ’’واتساب‘‘ يتوقف على ملايين الهواتف (قائمة بالأجهزة المتضررة).

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد دخولها في غيبوبة.. أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة نادية لطفي

ترددت خلال الساعات الماضية، شائعة وفاة الفنانة القديرة، نادية لطفي، بعد صراع مع المرض.

من جانبه، نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ"اليوم السابع" وفاة نادية لطفي، مؤكدا أنها مازالت على قيد الحياة، مطالبا جمهورها بالدعاء لها.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة من جديد، بعد أن بدأت تتحسن أمس إذ استعادت وعيها بشكل طفيف، وتحدثت مع من حولها، مع استمرار وجودها داخل العناية المركزة بمستشفى المعادي، تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت فى غيبوبة مرة أخرى.

وتعرضت الفنانة الكبيرة، خلال الأيام الماضية لوعكة صحية بسبب نزلة شعبية حادة، مما تطلب نلقها لمستشفي المعادي.

وأكد مصدر مقرب من النجمة الكبيرة، أن الطبيب المعالج لها أمر بدخولها مرة ثانية للعناية المركزة، بعدما تراجعت حالتها الصحية بعض الشىء، جاء ذلك بعدما تم نقلها إلى غرفة عادية خلال اليومين الماضيين عقب استقرار حالتها الصحية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع الفنانة على جهاز تنفس صناعي، بسبب شعورها بضيق شديد فى التنفس نتج عن بعض المضاعفات الناتجة عن نزلة برد حادة لحقت بها، فضلاً عن معاناتها من أعراض مرضية أخرى.

وكشف "اليوم السابع"، أن حالة حزن وراء تدهور الحالة الصحية للفنانة، حيث فقدت منذ أيام قليلة دينا أباظة زوجة ابنها الوحيد أحمد البشاري، واكتملت الأحزان بفقد صديقة عمرها ماجدة الصباحي، والتي رحلت عن عالمنا يوم الخميس.

وكانت الفنانة الكبيرة قد أشارت إلى أنها تعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة وتشعر بأن آلامها تتزايد بسبب أحزانها.

من هي نادية لطفي؟

نادية لطفي، اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، ولدت في حي عابدين في القاهرة لأب مصري وأم بولندية، حصلت على دبلوم المدرسة الألمانية بمصر عام 1955، واكتشفها المخرج رمسيس نجيب الذي قدمها للسينما وهو من اختار لها اسمها الفني اقتباسا من شخصية فاتن حمامة نادية في فيلم لا أنام للكاتب إحسان عبد القدوس.

تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل (السبع بنات).

قدمت عملا تلفازيا واحداً وهو ناس ولاد ناس وعملا مسرحيا واحداً وهو بمبة كشر، وكان لها نشاط ملحوظ في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.

حياتها الأسرية

تزوجت في حياتها ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد أحمد الذي تخرج من كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».

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حالة اكتئاب وشبهة انتحار.. تفاصيل جديدة في حادث الصحفية رحاب بدر.. ووالدتها تخرج عن صمتها.. وصديقتها تكشف لحظاتها الأخيرة

أصيب الوسط الصحفي بصدمة كبيرة بعد العثور على جثة الصحفية رحاب بدر، المنسق الإعلامي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، مشنوقة داخل شقتها بمنطقة طرة المعادي.

وشيع جثمان الصحفية، الجمعة، من مسجد السيدة نفيسة، بحضور عدد كبير من أصدقائها الصحفيين.

تفاصيل جديدة

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة، حول وفاة الصحفية داخل شقتها، وقال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن قضية رحيل رحاب بدر، لا يوجد بها أي شبهة جنائية، وأن الواقعة انتحار.

وأضاف المصدر، أن الضحية صنعت لنفسها مشنقة بـ"جنش" السقف داخل غرفة النوم، وأغلقت الشقة من الداخل.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها تخلصت من حياتها قبل اكتشاف الجريمة بـ6 ساعات تقريبا، وأن الضحية أجرت مكالمات مع أقاربها وزملائها قبل الانتحار وتركت هاتفها ومتعلقاتها الشخصية بجوارها.

صديقتها تكشف تعرضها لحالة اكتئاب

من جهة أخرى، خرجت صديقة مقربة للصحفية رحاب بدر التي اكتفت بالكشف عن أول حرفين من اسمها وهما "آ.أ" بتصريحات تخص حياة الراحلة الشخصية، وهي أنها كانت تعاني من الاكتئاب نتيجة ضغوط شخصية وعملية، وزاد الأمر مع دخولها في مشاكل مع زوجها أدت إلى انفصالهما، وأن الراحلة في هذه الفترة خصصت حياتها بالكامل للاهتمام بابنها الوحيد حمزة وعملها، بحسب تصريحها لبلدنا اليوم.

وأضافت صديقة رحاب أن حالة الراحلة النفسية تحسنت بعد عودتها إلى زوجها، فبدأت حياتها تستقر من جديد وتشعر بالحماس والبهجة.

والدة رحاب تخرج عن صمتها

وفي ذات السياق، استمعت نيابة المعادي، لأقوال والدة الصحفية للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقالت والدة الضحية، إن "زوج ابنتها هاتفها لقلقه الزائد على زوجته التي تركتهم في الإسكندرية وجاءت لاستكمال بعض الأعمال بالقاهرة، لكنها لم ترد على اتصالاته لساعتين وأكثر مما جعل القلق يسيطر عليه".

وتابعت "بعد مكالمته قلقت أكتر وذهبت للاطمئنان عليها لكنها لم ترد فاستعنت ببواب العمارة لكسر الباب فوجدتها فارقت الحياة شنقا بالمروحة ولحظتها لم أدر بنفسي وفقدت الوعي".

وعن أدوية الاكتئاب التي حرزتها النيابة قالت الأم "اكتئاب إيه بنتي الضحكة مكنتش بتفارق وشها".

قرارات النيابة

وطلبت النيابة العامة بالمعادى، تقرير الطب الشرعى حول مصرع الصحفية الشابة، لمعرفة سبب الوفاة.

وقررت النيابة العامة تشريح جثمان الراحلة، وصرحت بدفن الجثة عقب التشريح، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها عن الحادث.

واستمعت النيابة إلى والدة رحاب بدر وزوجها لسماع أقوالهما فى الحادث.

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واستدعت النيابة شهود العيان الذين عاونوا والدة الصحفية المتوفاة رحاب بدر فى كسر باب شقتها.

تفاصيل الحادث

وبحسب صحيفة "الوطن"، كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية عن سلامة منافذ الشقة، وأن زوجها أجرى اتصالا بها عدة مرات، وطلب من والدتها الذهاب إليها، وعندما طرقت الباب عدة مرات ولم ترد استعانت بعدد من الجيران وقاموا بكسر الباب وعثروا عليها جثة معلقة في سقف الغرفة بجنش مروحة.

وسجلت الأجهزة الأمنية والقضائية المعاينة بالكامل التي استغرقت قرابة ساعة ونصف، وجاءت: "عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، ووجود المتعلقات الشخصية الخاصة بالصحفية، وأن الوفاة كانت قبل فترة زمنية من العثور على جثتها".

الساعات الأخيرة في حياتها

كانت الراحلة تستعد لترتيبات تنظيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية المقرر إقامة دورته التاسعة خلال شهر أبريل المقبل.

وبحسب صحيفة "البوابة نيوز"، أكد المشاركون في المهرجان أن المتوفاة كانت حالتها النفسية جيدة خلال الأيام الأخيرة لها، ولم يكن واضحا عليها ما يشير إلى سوء حالتها النفسية.

آخر كلماتها

وكان أخر ما كتبته الصحفية قبل أيام قليلة من وفاتها، وبالتحديد يوم 29 يناير الجاري، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» : «اللى حابب ينضم للتجربة متطوعاً ويعيش حالة النشاط الفنى فى الأقصر خلال المهرجان يشارك على الميل فى أقرب وقت».

وفي يوم 20 من شهر يناير قامت بنشر بوست خاص عن فيلم للراحل يوسف شاهين وعلقت عليه قائلة : «لعشاق العظيم يوسف شاهين».

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سيارة نقل بدون لوحات.. تفاصيل جديدة في حادث مصرع خالد بشارة

كشفت تقارير إعلامية، تفاصيل جديدة، حول الحادث المروع، الذي أودى بحياة، خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، ورئيس نادي الجونة، صباح الجمعة، بمنزل الطريق الدائري لميدان الرماية، بالجيزة.

وبحسب موقع "مبتدا"، كشفت التحريات الأولية، أن سيارة بشارة "ملاكى ماركة مرسيدس g63"، انقلبت ثم اصطدمت بالسور الحديدى للطريق الدائري، وتوفيَّ فى الحال.

واستمعت فرق البحث للشهود الذين قالوا إن سيارة نقل بدعامات حديد ولا تحمل لوحات معدنية، اصطدمت بالسيارة الملاكي من الخلف، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة والتى كان يتواجد بداخلها بشارة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من قيادات الطريق الدائرى بانقلاب سيارة ملاكى واصطدامها بالسور الحديدى للطريق أعلى منطقة الرماية، وتوجهت سيارة إسعاف وأوناش المرور إلى موقع الحادث لسرعة إنقاذ المتواجدين فى الحادث ورفع السيارة.

وانتدبت النيابة لجنة فنية لفحص السيارة لكشف أسباب الحادث، كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة بالطريق، وطلبت تحريات المباحث.

وصرحت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزراع المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، بدفن جثة بشارة.

وبحسب "اليوم السابع، تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، لكشف ملابسات الحادث الذي أسفر عن مصرع بشارة، حيث أشارت التحريات الأولية، إلى حدوث تلفيات كبيرة فى سيارته التى تحمل لوحات معدنية رقم " د ن 6183 "، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب فى الحادث عقب هروبه.

من هو خالد بشارة؟

يبلغ خالد بشارة 48 عاما، وتخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل على شهادة التخصص في علوم هندسة الحاسب الآلي عام 1993، ثم درس بعدها إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد والمعهد الأمريكي للمصارف والتمويل.

والتحق بشارة بشركة مايكروبلاس عام 1993 للعمل بها بعد تخرجه، ولكن مع بدء الحكومة المصرية فى منح تراخيص للشركات الخاصة لتقديم خدمات الانترنت دشن مع مجموعة من الأصدقاء شركة لينك دوت نت التى استحوذت في ذلك الحين على شركة مايكروبلاس، ويتجاوز رأسمالها مليون جنيه، وهو رقم كبير في ذلك الوقت وتوزعت ملكيتها بين 12 مستثمرا كان بشارة أحدهم، قبل أن يتم دمجها فى شركة لينك إيجبت لتتحول إلى كيان جديد عام 2000 تحت اسم لينك دوت نت التي حققت نجاحا مبهرا وتحولت في فترة وجيزة لأكبر شركة انترنت في المنطقة العربية.

وبعدها تولى خالد بشارة، شركة ويند الإيطالية، ونجح فى تحويلها من الخسائر إلى أرباح، وكان أحد أفراد فريق العمل الذي حقق صفحة الاستحواذ على شركة ويند لصالح شركة ويذر للاستثمارات بقيمة تجاوزت 17.2 مليار يورو، واختير بعدها في 2003 مديرا لقطاع الاتصالات الثابتة وخدمات الانترنت بشركة ويند.

وانضم بشارة لإدارة أوراسكوم منذ سنوات بإستراتيجية جديدة ساعدت على الارتقاء بمعدلات الربحية التى تحققها الشركة، وحجم المبيعات العقارية وإشغالات الفنادق، مقارنة بالفترات الماضية.

وتضمنت تلك الإستراتيجية تطبيق نظام إدارى جديد، ووضع العمليات الإدارية تحت مظلة إدارة واحدة؛ لتحقيق نوع من التوازن بين جميع القطاعات، وتعمل الشركة فى 3 مجالات مرتبطة، وهى الخدمات الفندقية، والعقارات، إضافة إلى خدمات إدارة.

وشغل خالد بشارة، العضو المنتدب لمجموعة أوراسكوم تيليكوم القابضة، قبل أن يستقيل ويشغل منصب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة.

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اعتبارا من اليوم.. ’’واتساب‘‘ يتوقف على ملايين الهواتف (قائمة بالأجهزة المتضررة)

بدأت رسميا، شركة "واتساب" المملوكة لـ"فيسبوك"، اعتبارا من اليوم، الأول من فبراير، تطبيق قرارها بتوقف خدماتها عن العمل على ملايين الأجهزة المحمولة التي تعمل بإصدارات قديمة من أندرويد و iOS و Windows Phone، على مستوى العالم.

وأكدت "واتساب" أن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أقدم من "أندرويد 2.3.7" أو "آي أو إس iOS 8" ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق أو إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، تتوافق معظم الهواتف الذكية مع أنظمة تشغيل أكثر حداثة، لذلك يجب أن تكون قادرًا على تحديث جهازك، على سبيل المثال، يتوفر نظام التشغيل iOS 9 لأجهزة أيفون القديمة ابتداء من iPhone 4s.

لمعرفة أى نظام تشغيل يستخدمه هاتف أيفون الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات، ثم عام، ثم تحديث البرنامج - سيتم عرض الإصدار الحالى لديك.

وفى الوقت نفسه، على أندرويد، يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك، من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم حول الهاتف، ثم معلومات البرنامج.

وبمعنى آخر، إذ كان لدى المستخدم هاتف iPhone 4 أو إصدار أقدم، أو جهاز أندرويد صادر قبل عام 2011 (مثل Google Nexus One أو Samsung Galaxy S)، فمن غير المحتمل أن تتمكن من تثبيت "واتساب" من متجر "آب ستور" أو متجر "جوجل بلاي".

وتشمل الأجهزة البارزة التي تفقد دعم "واتساب" أجهزة "آيفون" الأقدم من iPhone 5 وجميع أجهزة Microsoft Lumia وهواتف HP Elite الذكية وجميع هواتف "أندرويد" الذكية التي تم إطلاقها في عام 2010 أو ما قبله، مثل Samsung Epic 4G و Motorola Droid X.

ويأتي ذلك بعد توقف واتساب" رسميا لدى مستخدمي هواتف "ويندوز فون" Windows Phone ، منذ 31 ديسمبر 2019.

وتوصي "واتساب" المستخدمين الذين يرغبون في متابعة استخدام الخدمة بالحصول على جهاز يعمل بنظام أندرويد 4.0.3 على الأقل أو هاتف آيفون بنظام التشغيل آي أو إس iOS 9 أو أعلى.

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