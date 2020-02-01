وزيرة الخارجية السويدية: تحالف إقليمي في الشرق سيساعد في تخفيف التوتر

اعتبرت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، بأن أي منظمة إقليمية في منطقة ​الشرق الأوسط​ يمكن أن تعمل كآلية للتسوية في المنطقة.

واعربت الوزيرة في ​مقابلة​ مع وكالة "سبوتنيك" عن اعتقادها أنه "من المهم جدا أن تكون هناك منظمات إقليمية في الشرق الأوسط على سبيل المثال، لا توجد هناك منظمة مثل ​الاتحاد الأوروبي​ أو ​الاتحاد الأفريقي​"، مضيفة: "لا توجد آلية لوزراء خارجية دول المنطقة للالتقاء بسرعة ومناقشة الموقف"، معتبرة ان "هذا يمكن أن يساعد للتخفيف من التوتر الذي يتزايد باستمرار، إذا أمكن إنشاء مثل هذا التحالف، فستكون هذه خطوة مهمة لبناء علاقات أكثر ثقة".

هذا وستقوم وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، في الـ4 من شباط وبدعوة من الجانب الروسي، بزيارة عمل إلى ​موسكو​.