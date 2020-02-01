خفر السواحل التركي ضبط 653 مهاجرا غير شرعي في ولايات عدة خلال أسبوع

أعلنت قيادة ​خفر السواحل التركي​ "ضبط 653 مهاجرًا غير شرعي في ولايات تركيّة عدّة في الفترة من 24 إلى 30 كانون الثاني الماضي".

وأوضحت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، حول أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية، أنّ "فرقها أوقفت خلال الفترة المذكورة شخصًا من مهرّبي ​المهاجرين​، وانتشلت جثة أحد المهاجرين".