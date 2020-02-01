إغلاق متاجر "أبل" في الصين بسبب فيروس كورونا

لفتت شركة "أبل" الى إنها ستغلق جميع متاجرها الرسمية ومكاتب الشركة في ​الصين​، حتى 9 شباط، وذلك بسبب تصاعد المخاوف من تفشي ​فيروس كورونا​، والذي ارتفع عدد ضحاياه إلى أكثر من 250 خلال أسبوع.

واشارت آبل في بيان الى انه "بناءً على أحدث توصية من خبراء صحة بارزين، فإننا قررنا غلق جميع مكاتبنا ومتاجرنا ومراكز الاتصال التابعة لنا في الصين حتى 9 شباط"، لافتة الى إنها "تتطلع إلى إعادة فتح المتاجر "في أقرب وقت ممكن".