السومرية: رئيس العراق يعتزم تكليف علاوي بعد توافق الصدر والعامري عليه

كشف مصدر مطلع لـ"السومرية" عن عزم رئيس ​العراق​ ​برهم صالح​ تكليف ​محمد توفيق​ علاوي ب​تشكيل الحكومة​ بعد توافق زعيم ​التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر​ ورئيس تحالف ​الفتح​ ​هادي العامري​ عليه. إضغط للمزيد

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