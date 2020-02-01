الصين تطلب من الاتحاد الأوروبي تسهيل شراء الإمدادات الطبية العاجلة

أشارت الحكومة ​الصين​ية الى إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ طلب من ​الاتحاد الأوروبي​ تسهيل شراء الصين للإمدادات الطبية العاجلة من الدول الأعضاء.

وأعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية بالصين في بيان أن "لجنة الصحة الوطنية بالصين اعلنت حتى 31 كانون الثاني بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 11791 شخص، من بينهم 1795 بحالة حرجة، وفارت 259 شخصا ​الحياة​، وتعافي 243 شخصا".

هذا وأفادت ​تقارير​ بأن فيروس "كورونا" القاتل الذي ظهر في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من الصين، انتقل في أقل من ثلاثة أسابيع إلى نحو 18 دولة".