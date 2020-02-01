القضاء المصري أحال هشام عشماوي وآخرين إلى المفتي في قضية "أنصار بيت المقدس"

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أنّ "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قرّرت إحالة هشام العشماوي وآخرين إلى المفتي في قضية تُعرف باسم "أنصار بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة تضمّنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنيّة عدّة". كما حدّدت المحكمة، جلسة الثاني من آذار المقبل، للنطق بالحكم.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، "ارتكاب جرائم تأسيس وتولّي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابيّة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسّسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، التخابر مع منظمة أجنبيّة متمثّلة في "حركة حماس"، تخريب منشآت الدولة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآليّة والذخائر والمتفجرات".
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