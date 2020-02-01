القضاء المصري أحال هشام عشماوي وآخرين إلى المفتي في قضية "أنصار بيت المقدس"

ذكرت وسائل إعلام مصرية، أنّ "​محكمة جنايات القاهرة​، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قرّرت إحالة هشام العشماوي وآخرين إلى المفتي في قضية تُعرف باسم "​أنصار بيت المقدس​"، لارتكابهم 54 جريمة تضمّنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنيّة عدّة". كما حدّدت المحكمة، جلسة الثاني من آذار المقبل، للنطق بالحكم.

وأسندت ​النيابة العامة​ إلى المتهمين، "ارتكاب جرائم تأسيس وتولّي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابيّة تهدف إلى تعطيل أحكام ​الدستور​ والقوانين ومنع مؤسّسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، التخابر مع منظمة أجنبيّة متمثّلة في "​حركة حماس​"، تخريب منشآت الدولة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآليّة والذخائر والمتفجرات".