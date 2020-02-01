النشرة: الجيش السوري يواصل التقدم باتجاه بلدة سراقب الاستراتيجية

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأنه "يواصل ​الجيش السوري​ عمليته العسكرية في ​ريف ادلب​ الجنوبي وسيطر على بلدة لوف متقدما باتجاه بلدة ​سراقب​، فيما تابعت وحدات اخرى من الجيش ملاحقة المسلحين من الفارين في ريف ادلب وعثرت خلال المتابعة على أحد المقرات المحصنة جنوب غرب بلدة حيش المحررة في ريف ​معرة النعمان​ الجنوبي الغربي".

ويواصل الجيش التقدم باتجاه بلدة سراقب الاستراتيجية وذلك لاستكمال السيطرة على كامل طريق دمشق حلب الدولي M5 والذي بقي منه حوالي 40 كم لوصله بين الوحدات القادمة من حلب مع ​القوات​ المتقدمة من ادلب بما له من اهمية لاعادة ربط المحافظات السورية ببعضها عبر الاوتوستراد الدولي.