خروج طائرة ركاب إيرانية عن المدرج أثناء هبوطها في مطار كرمانشاه بسبب تساقط الثلوج

أعلن التلفزيون ال​إيران​ي الرسمي أنّ "طائرة ركاب تابعة لشركة "إيران إير" خرجت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار ​كرمانشاه​ غربي إيران من دون وقوع إصابات"، لافتًا إلى أنّ "الرحلة الجويّة الإيرانيّة القادمة من العاصمة ​طهران​ لم تواجه أي مشاكل فنيّة".

وذكرت "وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)"، أنّ "إحدى عجلات الطائرة انزلقت 6 أمتار بسبب ​تساقط الثلوج​ بكثافة أثناء سير الطائرة بعد الهبوط".

وهذه هي المرّة الثانية في أسبوع الّتي تنحرف فيها طائرة عن المدرج في إيران. يُذكر أنّ يوم الإثنين، خرجت طائرة ركاب إيرانية تقلّ نحو 150 راكبًا عن المدرج إلى الطريق السريع المجاور للمطار في مدينة ماهشهر الجنوبية.