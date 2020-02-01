دياب ترأس الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ الدكتور ​حسان دياب​ عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في ​السرايا الحكومية​ الاجتماع الثامن للجنة الوزارية المكلفة صوغ ​البيان الوزاري​، في حضور أعضاء اللجنة، نائب رئيس ​الحكومة​ وزيرة الدفاع زينه عكر، الوزراء: ​دميانوس قطار​، ​غازي وزني​، ​راوول نعمة​، ​عماد حب الله​، ​رمزي مشرفية​، ​طلال حواط​، ​ماري كلود نجم​، ​منال عبد الصمد​، فارتينيه أوهانيان، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​، المدير العام ل​رئاسة الجمهورية​ ​انطوان شقير​، ومستشار رئيس الحكومة ​خضر طالب​. إضغط للمزيد

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