شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد وأسماء المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، انتخابات المكتب التنفيذى للحزب من بين أعضائه، اليوم السبت، وذلك بعد الانتهاء من تلقى طلبات الترشيح لعضوية المكتب التنفيذى لحزب الوفد.

وتقدم لشغل منصب سكرتير عام حزب الوفد فؤاد بدراوى، ولم يترشح أحد أمامه، وهو يعد الفائز بالتزكية بهذا المنصب.

وتقدم لشغل منصب نائب الرئيس للمنافسة على 5 مقاعد، كل من الدكتور خالد قنديل، وعبد العزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والدكتور محمد عبده، وعمرو أبو اليزيد، والدكتور ياسر الهضيبى، والدكتور عبد السند يمامة، ومحمد عبد العليم داود، طارق سباق.

وتقدم للترشيح على منصب السكرتارية المساعدة كل من أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، واللواء هانى أباظة، والمهندس نبيل عبد الله، للمنافسة على 6 مقاعد.

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وتقدم لشغل منصب أمين الصندوق فيصل الجمال، وهو أيضا الفائز بالتزكية وذلك لعدم ترشح أحد أمام، وتدور المنافسة على منصب أمين الصندوق المساعد بين جمال شحاتة، واللواء سفير نور، وإبراهيم الشريف.

وترشح لعضوية المكتب التنفيذى كل من محمد حلمى سويلم، وصفوت عبد الحميد، وأحمد جاويش، والمهندس محمد الزاهد، وعيد هيكل، وحاتم رسلان، والدكتور عمر عبد الجواد، وعبد السلام الشيخ، ووجدى زين الدين، والمهندس حمدى قوطة، للمنافسة على 4 مقاعد.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد ديمقراطى، ويلتزم بكافة قواعد الديمقراطية، والرأى والرأى الآخر فى كل انتخابات يجريها داخليا، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستكون بحضور كافة أعضاء الهيئة العليا للحزب، وستتسم بالشفافية أمام الحزب.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات المكتب التنفيذى، وستكون برئاسة سليمان وهدان، وكيل البرلمان، وعضو الهيئة العليا للحزب، وعدد من قيادات الحزب القدامى، الذين لم يتقدموا للترشح لأى منصب تنفيذى فى الانتخابات.

وتابع رئيس حزب الوفد، أن اللجنة المشرفة حيادية، ولم يتم مجاملة أى من المرشحين للمناصب التنفيذى على حساب الآخرين، فكل المتقدمين هم فى الأساس قيادات فى الحزب، ومن لم يوفق هو فى الأساس وفدى وعضو بالهيئة العليا للوفد كما هو.