بنك المغرب: ارتفاع الدرهم بـ0,36% مقابل الأورو وانخفاضه بـ0,41% مقابل الدولار

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بـ0,36 في المائة مقابل الأورو، وانخفض بـ0,41 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 23 و 29 يناير الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مسجلا إلى أنه حتى حدود 24 يناير الماضي، استقر صافي الاحتياطيات الدولية من أسبوع إلى آخر عند 243,9 مليار درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 6,4 في المائة.

وخلال الفترة ما بين 23 و29 يناير الجاري، أفاد بنك المغرب بأنه ضخ ما مجموعه 57,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، منها 2,3 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة و3,8 مليار درهم مقدمة في شكل مبادلة للصرف، ليصل إجمالي حجم التدخلات إلى 63,8 مليار درهم.

وأبرزت المذكرة أن المعدل البنكي خلال هذه الفترة استقر عند 2,29 في المائة، فيما سجل الحجم اليومي للمبادلات 3،1 ملايير درهم، مشيرة إلى أنه خلال طلب العروض ليوم 29 يناير (تاريخ الاستحقاق 30 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 67,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.