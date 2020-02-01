هل يعود المغرب بعد 40 سنة إلى مسابقة أوروفيزيون؟

من المحتمل أن يشارك المغرب في المسابقة الأوربية “أورفيزيون”، الشهيرة، بعد مرور 40 سنة على أول مشاركة، وآخرها.

وكشف أحد مسؤولي المسابقة الأوربية أن هناك مفاوضات مع المغرب ليكون حاضرا في دورة 2020، المقامة بروتردام الهولندية، بعدما كان قد شارك في نسخة 1980، ممثلا بالفنانة سميرة سعيد، التي قدمت أغنية بالعربية.

وعلى الرغم من أن المغرب خارج أوربا جغرافيا، فهو مؤهل للمشاركة في هذه المسابقة، لأنه عضو في اتحاد البث الأوربي.

مصادر أخرى كشفت أن القناة الثانية هي المرشحة لبث الحفل مباشرة، كون الحفل يبث في محطات جميع الدول المشاركة.

وكان المغرب قد شارك في المسابقة في نسخة لم تشارك فيها إسرائيل، التي من المؤكد أنها ستكون حاضرة في النسخة المقبلة، وغيابها أمر مستبعد.