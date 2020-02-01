تراجع أسعار المحروقات في المغرب.. ومهنيون: الانخفاض ملحوظ فرضه السوق الدولي

شهدت أسعار المحروقات انخفاضا ملحوظا في مختلف المناطق في المغرب، خلال الأيام الجارية.

وحسب جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار، ومسيري محطات الوقود في المغرب، فإن أسعار المحروقات شهدت انخفاضا ملحوظا، مقارنة مع الشهور الماضية.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن أسعار الغازوال انخفضت ما بين 0.46 و0.39 سنتيما للتر الواحد، بينما أسعار البنزين، انخفضت ما بين 0.27 و 0.20 سنتيما للتر الواحد.

وعزا جمال ازريكم التراجع في أسعار المحروقات في مختلف محطات الوقود في المغرب إلى ما تفرضه أسواق المحروقات العالمية.

وشدد المتحدث ذاته على أن تجار، ومسيري محطات الوقود، لا شأن لهم في ارتفاع أو انخفاض أسعار المحروقات، التي يشتكي منها المغاربة بين الفينة، والأخرى.