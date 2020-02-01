مكناس.. وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية أثناء نقله إلى المستشفى

U علم لدى ولاية أمن مكناس، أن شخصا كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في السيارات المسروقة، قد وافته المنية، مساء اليوم الجمعة، أثناء نقله إلى المستشفى الجهوي بالمدينة على متن سيارة الإسعاف التابعة للوقاية المدنية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، كانت قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل البحث معه حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك قبل أن توافيه المنية خلال عملية نقله للمستشفى عند الساعة التاسعة من مساء اليوم بعدما تعرض لطارئ صحي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، فيما تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.