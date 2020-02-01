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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تجتمع اليوم السبت للرد على خطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل
السبت 1 فبراير 2020
يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لبحث سبل مواجهة خطة السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب.
يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيلقي خطاباً هاماً أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة.
كما ذكرت الوكالة أن الرئيس عباس سيلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للتشاور حول خطة ترمب للسلام.
ويعرض الرئيس محمود عباس خلال اجتماع الجامعة العربية إثباتات وخرائط حول المخطط لاستهداف أكثر من دولة عربية ضمن مشروع إسرائيل الكبرى كما سيطلب من جامعة الدول العربية فتح الاجتماع أمام البث المباشر "حتى تسمع الشعوب العربية كل شيء".
كما نقلت الوكالة نقلا عن وزير الخارجية رياض المالكي أن فلسطين تقدمت بمشروع قرار لرفض "صفقة القرن" وعدم التعاطي معها بأي شكل من الأشكال.
وقال المالكي: "نتوقع من كافة الدول العربية أن تتبنى وتوافق على مسودة القرار ليصبح قرارا بالإجماع".
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