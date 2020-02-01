مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب كورونا

السبت 1 فبراير 2020

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، اعتبارا من اليوم السبت، تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلي المدن الصينية، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أودى بحياة العشرات وتسبب في إصابة الآلاف.



وتعلق مصر للطيران، رحلاتها المتجهة إلى مدينة هانزو الصينية اعتبارا من اليوم السبت، وعلى التوالي بكين وجوانزو بدءا من 4 فبراير المقبل، حفاظًا على سلامة وصحة عملائها من المسافرين على متن هذه الرحلات وأفراد الركب الطائر، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي انتشر في اكثر من دولة حول العالم.

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وأعلنت مصر للطيران، أن قرار استئناف الرحلات، سيكون وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة اليها، ويأتي قرار تعليق الرحلات في ضوء التزام مصر للطيران بعودة المجموعات السياحية المتواجدة حاليًا بمصر، حيث يغادر آخر فوج سياحي صيني متواجد حاليا يوم 4 فبراير القادم.

وقالت وزارة الطيران المدني إنها تتابع بالتنسيق مع مركز عمليات مصر للطيران المتكامل والجهات المعنية تطورات الموقف لاتخاذ قرار استئناف الرحلات، كما انها ستقوم خلال المرحله القادمه باستئناف رحلاتها الى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة إليها، حيث إن مصر للطيران تسير رحلة يوميا لجوانزو و3 رحلات أسبوعيا لكل من بكين وهانزو.