شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. القضاء المصري يصدر حكما بإعدام الإرهابي هشام عشماوي والان مع التفاصيل

السبت 1 فبراير 2020 أصدر القضاء المصري أحكاماً بالإعدام على 37 متهماً في القضية التي تعرف باسم "أنصار بيت المقدس".

Advertisements وذكرت مصادر إعلامية اليوم السبت، شباط 01، 2020، أن من بينهم الإرهابي هشام عشماوي. تفاصيل أوفى لاحقا.

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